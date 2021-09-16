Вашингтон, 16 сентября, 2021, 03:45 — ИА Регнум. Процесс одобрения российской вакцины «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) приостановлен, заявил 15 сентября журналистам замглавы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) Жарбас Барбоса.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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По его словам, это продлится до новой инспекции предприятия, на котором производят препарат. Барбоса отметил, что производитель должен подтвердить, что места, где выпускается вакцина, соответствуют «стандартам надлежащих практик производства» (Good manufacturing practice), которую использует ВОЗ.

Он утверждает, что на одной из фабрик, где осуществлялась проверка, это условие якобы не было соблюдено. Барбоса добавил, что на указанном заводе должны быть приняты все необходимые меры для изменения ситуации, а после запрошена новая инспекция. PAHO является региональным отделением ВОЗ в Северной и Южной Америке. Ее штаб-квартира находится в столице США Вашингтоне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее серийное производство «Спутника V» началось в Узбекистане. 14 сентября заместитель боливийского министра внешней торговли и интеграции Бенхамин Бланко заявил, что выпуск «Спутника V» планируется организовать в Боливии.