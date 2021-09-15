Москва, 16 сентября, 2021, 02:36 — ИА Регнум. Резкое похолодание ожидается на территории европейской части России, исключая южные регионы. Об этом 15 сентября сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Похолодание

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Как уточнил специалист, отклонение от климатической нормы составит от двух до пяти градусов. Температура ниже нормы будет наблюдаться на территории европейской части России вплоть до 20 сентября включительно. Исключением станут только самые южные российские регионы.

Самое заметное похолодание ожидается на Средней и Нижней Волге и на Урале. В Приволжском федеральном округе днём ожидается температура +7…+11 градусов, что ниже климатической нормы на 4−5 градусов. На Урале днём ожидается +5…+11 градусов, что тоже является отклонением от нормы для начала осени.

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