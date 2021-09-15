Аддис-Абеба, 16 сентября, 2021, 02:34 — ИА Регнум. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Африке приблизилось к 8,08 млн, сообщает пресс-служба африканских центров по контролю и профилактике заболеваний.

Nilses Коронавирус

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Сообщается, что к 16 сентября на континенте подтвердили 8 079 618 случаев инфицирования SARS-CoV-2. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Африке скончались 204 874 человека.

Отмечается, что наиболее пострадавшими от пандемии странами являются Южно-Африканская Республика, Тунис, Марокко, Ливия и Эфиопия. Указывается, что наибольшее число зараженных выявлено в южной части Африки. В то же время наименее подверженной пандемии эксперты называют центральную часть континента.