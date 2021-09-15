Париж, 16 сентября, 2021, 02:09 — ИА Регнум. В трёх французских департаментах, расположенных на средиземноморском побережье страны, неблагоприятная погода привела к гибели уже девяти человек. Об этом со ссылкой на спасателей 15 сентября сообщает телеканал BFM.

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Отмечается, что утонувшие столкнулись с периодически возникающим на этой части побережья Средиземноморья явлением «высоких волн» — чрезвычайно опасным для купальщиков сочетанием сильного ветра, резкого изменения морского течения и больших потоков стекающей с побережья воды, вызванных обильными дождями.

Предупреждение об опасности нахождения на море своевременно было распространено местными властями, однако часть туристов пренебрегла этими рекомендациями, чему способствовала жаркая погода. По данным на вечер 15 сентября было зарегистрировано девять утонувших купальщиков: пятеро — в департаменте Эро, двое — в департаменте Буш-дю-Рон и двое — в департаменте Од.

В настоящее время «оранжевый» уровень тревоги, введённый в связи с угрозой ливней, гроз и наводнений, продолжает действовать в шести департаментах на юге и востоке Франции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, семь человек утонули из-за ливней и повышения уровня воды в море на юге Франции.