Приштина, Сербия, 16 сентября, 2021, 08:08 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 15 сентября выступил в качестве свидетеля на судебном слушании, посвященном рассмотрению обвинения в отношении бывшего кандидата в депутаты из рядов Социал-демократической инициативы Хаджи Хоти.

Kryeministri-ks.net Альбин Курти

В 2019 году, в период предвыборной компании, Хоти разместил на своей странице в социальной сети запись: «Альбин Курти должен покинуть Косово или его убьют». После отставки правительства Курти и прихода на пост премьер-министра его преемника и недоброжелателя Авдуллы Хоти Хаджи Хоти покинул следственный изолятор.

Хоти обвиняют в призыве к насилию. Прокурором выступит Яворка Прилинчевич, судя по фамилии — славянка.