Москва, , 01:43 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, которое посвящено выборам в Государственную думу и адресовано российским гражданам. Соответствующая видеозапись опубликована 16 сентября на сайте Кремля.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Он назвал важнейшим событием голосование по новому составу Госдумы.

«В ближайшие дни — 17-го, 18-го и 19 сентября — состоятся выборы депутатов Государственной думы. Избрание её нового состава — безусловно, важнейшее событие в жизни нашего общества, страны», — сказал российский лидер.

Глава государства отметил, что для всей страны важно, чтобы в Госдуму были выбраны «ответственные, деятельные и авторитетные люди».

«Мы все одинаково заинтересованы в том, чтобы в парламент пришли ответственные, деятельные, авторитетные люди, способные держать слово, выполнить ваши наказы и свои обещания, оправдать надежды и доверие граждан России», — подчеркнул президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) объявил, что, согласно проведенному организацией опросу, 51% избирателей в России точно будут голосовать на предстоящих выборах в Госдуму.

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