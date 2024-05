Сеул, 16 сентября, 2021, 00:12 — ИА Регнум. Именитый южнокорейский бойзбэнд BTS анонсировал новый онлайн-концерт под названием «Permission To Dance On Stage» в своих социальных сетях.

Группа сделала неожиданное объявление, выложив анонс в твиттере и обратившись к поклонникам на YouTube-канале. «Мы собираемся встретиться с АРМИЕЙ [поклонников] через онлайн-трансляцию», — говорится в видео группы. Предстоящий онлайн-концерт под названием «Permission To Dance On The Stage» состоится 24 октября.

Это событие станет первым онлайн-концертом BTS в 2021 году. Ранее в этом году бойзбэнд провел онлайн-встречу с фанатами, которая собрала более 1,3 миллиона одновременных зрителей по всему миру.