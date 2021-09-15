Скопье, 15 сентября, 2021, 23:57 — ИА Регнум. В Северной Македонии 15 сентября в результате исследования 4621 образца выявили 617 новых носителей коронавируса. 450 пациентов в стране выздоровели. За день умерли 32 носителя вируса. Каждые три дня в стране с населением в два миллиона умирают 100 человек с диагнозом COVID-19. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.

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Отмечается, что с начала эпидемии в стране выявили 184 893 случая заражения. Общее число жертв COVID-19 в Северной Македонии достигло 6339. По смертности Северная Македония вновь резко опережает Албанию, Косово же сравнялось с этой страной и даже обогнало ее по этому печальному показателю.

С начала пандемии 165 527 пациентов выздоровели. Лечение в стране проходят 13 027 человека, и это число стремительно растет. Резкое ухудшение ситуации привело к введению ограничений на посещение заведений общепита для непривитых граждан.