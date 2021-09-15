Приштина, Сербия, 15 сентября, 2021, 23:49 — ИА Регнум. В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 15 сентября сообщили, что за сутки в регионе скончались 12 носителей коронавируса.

Приштина. Косово

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По официальным данным, в результате исследования 8789 образцов 15 сентября было выявлено 410 носителей коронавируса. Большинство новых носителей заражены штаммом «Дельта». 1732 человека признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Всего в Косово с начала пандемии выявили около 158 тысяч случаев заражения, 140 682 пациента уже здоровы, около 2800 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, 14 из них — за последние сутки. Число активных случаев заражения составляет около 14 501, из них 779 госпитализированы и 49 находятся в тяжелом состоянии.

Вакцинацию от коронавируса полностью прошли 369 033 человека, всего произведено 1 089 615 инъекций вакцины.