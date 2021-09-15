Рим, 15 сентября, 2021, 23:23 — ИА Регнум. Властям Италии следует рассмотреть вариант строительства в Ломбардии (Милан) атомной электростанции, заявил в среду, 15 сентября, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Hendrik Tammen АЭС

Накануне в правительстве заявили о предстоящем в 4-м квартале 2021 года росте цен на электроэнергию для домохозяйств на 40%. Значительную часть используемой электроэнергии Италия импортирует.

Италия — единственная страна «большой семерки», в которой нет атомных электростанций, напомнил Сальвини. И даже в «Швеции Греты Тунберг» таких станций — восемь, отметил он.