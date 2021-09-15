Рим, 15 сентября, 2021, 23:09 — ИА Регнум.

На первом этапе в штате обновленной авиакомпании«Алиталия» будет 2900 человек, сообщил в среду, 15 сентября, министр инфраструктуры Италии Энрико Джованнини.

(сс) BriYYZ Самолет авиакомпании «Алиталия»

Это примерно втрое меньше, чем было сотрудников в «Алиталии» до обновления и смены бренда.

При этом Джованнини пообещал, что уже к 2025 году число работников, прямо или косвенно нанятых новой авиакомпанией — Ita, вырастет до 9500 человек.

Правительство Джузеппе Конте в 2018—2020 годах пыталось привлечь к спасению«Алиталии» (находящейся в предбанкротном состоянии и теряющей по 1 млн евро в день) частных инвесторов. Большинство из них это предложение отклонили, а переговорный процесс так и не был завершен. При этом у авиакомпании появилось новое юридическое лицо (Ita), средства на этом этапе она получает от государства. Профильную деятельность Ita начнет в октябре 2021 года.

Общий объем государственных вложений в компанию за все время ее существования оценивается в 13 млрд евро. Власти ЕС и конкуренты «Алиталии» настаивают, чтобы власти страны перестали прямо дотировать компанию. Профсоюзы, в свою очередь, выступают против предполагаемого «рыночного» решения вопроса, то есть массовых увольнений, сокращения числа рейсов и количества самолетов.