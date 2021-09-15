Париж, 15 сентября, 2021, 22:59 — ИА Регнум. Семь человек утонули из-за ливней и повышения уровня воды в море на юге Франции, передаёт 15 сентября BFM.

Уильям Тернер. Всемирный потоп. 1805 г

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Ранее сообщалось о пяти погибших в департамента Эро, к ним прибавились ещё две жертвы стихии в Буш-дю-Рон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, шторм обрушился на юг Франции накануне, 14 сентября. В Эро и департаменте Гар ливни и ветер не ослабевают.

Власти Франции объявили «оранжевый» уровень тревоги на территории восьми департаментов юга и востока республики. В этих регионах прогнозируются наводнения.