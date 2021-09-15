Нью-Йорк, США, , 22:45 — REGNUM Заседание по ситуации на Корейском полуострове проведёт 15 сентября СБ ООН, сообщила журналистам постпред Ирландии Берн Нейсон.

Агитационный плакат Северной Кореи

Председатель СБ ООН отметила, что на заседании, которое состоится сегодня, дипломаты рассмотрят «последнее ракетное испытание КНДР». Она пояснила, что запрос на проведение обсуждения сделали Франция и Эстония.

По словам Нейсон, «Корейский полуостров остаётся предметом обеспокоенности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Москва призывает страны Корейского полуострова возобновить диалог.

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