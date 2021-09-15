Стокгольм, 15 сентября, 2021, 22:32 — ИА Регнум. В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 11. Данная информация была опубликована 15 сентября на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 14 740 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 142 770 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 1097 новых случаев заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 7 047 683 человека старше 18 лет, вторую — 6 252 857 совершеннолетних.

По состоянию на 15 сентября, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 48 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь.