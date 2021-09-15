Вашингтон, 15 сентября, 2021, 22:22 — ИА Регнум. Обязательная вакцинация для въезжающих в США может быть введена в будущем, сообщает 15 сентября Reuters.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика». реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

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Об этом заявил координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Джефф Зинтс, пояснив, что американская администрация «изучает» такую возможность.

По его словам, власти США прорабатывают вариант замены действующих сейчас в стране ограничений «новой системой международных поездок, которая будет более безопасной, надежной и устойчивой».