Приштина, Сербия, 16 сентября, 2021, 00:54 — ИА Регнум. Спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак готовит новый раунд переговоров между президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром сепаратистского Косово Альбином Курти в Брюсселе. Об этом Лайчак заявил 15 сентября в Приштине.

2009-2017.state.gov Мирослав Лайчак

Лайчак отметил, что по приезду в Приштину он уже встретился с Альбином Курти, а также планирует встретиться с вице-премьером Косово Бесником Беслими и с представителями различных политических партий.

Словацкий дипломат планирует обсудить с ними внедрение ранее достигнутых с Белградом договорённостей, а также пути достижения всеобъемлющего соглашения о «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной, передает телеканал РТС со ссылкой на приштинские СМИ.

Напомним, что ранее Лайчак заявил о том, что целью диалога Белграда и Приштины является широкое международное признание сепаратистского Косово.