Рим, 15 сентября, 2021, 21:52 — ИА Регнум. Режим ЧС в Италии продлен до 31 декабря 2021 года, соответствующее решение утвердил сенат страны в среду, 15 сентября.

Russian.news.ru Эпидемия коронавируса в Италии

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Также приняла форму закона норма об обязательном предъявлении «антикоронавирусных паспортов» при посещении ряда общественных пространств (ранее это правило действовало по распоряжению правительства).

Оппозиция Италии ранее критиковала правительство за продления режима ЧС, по мнению оппонентов власти, этот режим нужен исключительно для удобства самой власти в принятии некоторых решений.

По данным на15 сентября, в Италии умерли130 100человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на73(днем ранее — на72). Число подтвержденных носителей выросло на4830(днем ранее — на4021). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 618 040 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены187 487человек(на3853 меньше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали40 372 824человека, что составляет67,01% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе-сентябре 2021 года вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом).