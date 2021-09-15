Москва, , 21:40 — REGNUM Деньги, которые Латвии выделяют структуры Евросоюза, позволяют функционировать государству и обеспечивать лояльность части населения. Об этом 15 сентября заявил корреспонденту ИА REGNUM российский политолог Владимир Симиндей.

Латвия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Население Латвии весьма раздражено хаотичными действиями правительства, особенно на фоне коронавирусного кризиса, чередой нелепых решений и происшествий в сфере государственного управления, но это раздражение не выливается в мощное общественное движение», — заявил эксперт.

Латвия получает довольно большие деньги от европейских структурных фондов, и это позволяет «прикармливать ту часть общества — бюрократию, подрядчиков, которая нацелена на сохранение статус кво, и малыми усилиями удаётся сохранять стабильность в государстве», считает Симиндей.

Также этому способствует миграция и массовый отток населения в страны Запада, которые способствуют вымыванию наиболее активных в социальном и политическом плане граждан, отметил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, в Латвии прошли акции протеста, вызванные проектом обсуждения закона о ковид-сертификатах, который предполагал возможность увольнять не вакцинированных сотрудников с 1 октября текущего года.