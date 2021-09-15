Ватикан, 15 сентября, 2021, 21:39 — ИА Регнум. Даже среди кардиналов Католической Церкви были несколько человек, не веривших в реальность и опасность коронавируса, заявил в среду, 15 сентября, папа римский Франциск.

Иван Шилов ИА REGNUM Франциск

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Один из таких кардиналов был госпитализирован именно с коронавирусом — глава Католической Церкви увидел в этом некоторую «иронию жизни».

Нежелание многих граждан привиться от коронавируса объясняется, по мнению Франциска, тем, что вакцина не прошла достаточного количества испытаний и тестов.