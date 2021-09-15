Рим, 15 сентября, 2021, 21:24 — ИА Регнум. После того, как в Италии были введены так называемые «антикоронавирусные паспорта», посещаемость музеев страны выросла на 155% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, заявил в среду, 15 сентября, министр культуры Дарио Франческини.

Колизей, Рим

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Одна из причин столь быстрого роста — уверенность самих посетителей в том, что они не заразятся коронавирусом при посещении, поскольку вход осуществляется только по указанным документам, предполагает министр.

По данным на15 сентября, в Италии умерли130 100человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на73(днем ранее — на72). Число подтвержденных носителей выросло на4830(днем ранее — на4021). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 618 040 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены187 487человек(на3853 меньше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали40 372 824человека, что составляет67,01% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе-сентябре 2021 года вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом).