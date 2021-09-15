Рим, 15 сентября, 2021, 21:21 — ИА Регнум.

По данным навечер среды, 15 сентября, в Италии умерли130 100человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на73(днем ранее — на72), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Poliziadistato.it Вакцинация от коронавируса в Италии

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Число подтвержденных носителей выросло на4830(днем ранее — на4021).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 618 040 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены187 487человек(на3853 меньше, чем днем ранее).

Первую и повторную прививку сделали40 372 824человека, что составляет67,01% населения Италии.