Москва, 15 сентября, 2021, 21:16 — ИА Регнум. Российская 201-ю военную базу в Таджикистане обновит свой парк бронетехники боевыми машинами пехоты БМП-2М с боевым модулем «Бережок», сообщает 15 сентября газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM БМП-2М с боевым модулем «Бережок»

По утверждению источника, новые бронемашины ощутимо повысят огневую мощь российских мотострелковых подразделений, расположенных в этом проблемном регионе.

Базовая модель боевой машины не претерпела кардинальных изменений, длительной переподготовки экипажей не потребуется.

Тем не менее, новая БМП-2М существенно отличается от предыдущих модификаций прежде всего повышенной огневой мощью.

Если обычная БМП-2 вооружена 30-мм автоматической пушкой, одной пусковой установкой ПТУР и 7,62-мм пулеметом, то БМП-2М с боевым модулем «Бережок» имеет не только более современную систему управления огнем и тепловизионный прицел, но дополнительную огневую мощь — модуль «Бережок» кроме вышеуказанного оружия оснащён автоматическим гранатомётом для поражения целей навесным огнём, а вместо одной пусковой установки ПТУР имеет четыре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военное ведомство России объявило об отправке на 201-ю базу 30 новых танков Т-72Б3.