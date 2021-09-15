Ясиноватая, ДНР, 15 сентября, 2021, 21:06 — ИА Регнум. Окрестности Ясиноватой (ДНР) обстреляли из миномётов калибра 120 мм украинские боевики вечером 15 сентября, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

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ВСУ атаковали Ясиноватую в 18:30 мск со стороны Авдеевки. Боевики выпустили по району города 16 мин.

Напомним, ранее ВСУ обстреляли в ДНР районы Горловки и села Ленинского из гранатомётов различных типов. За сутки 14 сентября они пять раз нарушили режим прекращения огня в республике, применяя в том числе тяжёлые миномёты.