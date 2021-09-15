В Киргизии чиновники отдали 33 млн рублей, выделенные на строительство школ
Бишкек, 15 сентября, 2021, 20:03 — ИА Регнум. Руководство Баткенского областного управления капитального строительства незаконно перечислило частным лицам 38,1 млн сомов (около 33 млн рублей). Об этом сообщили в генеральной прокуратуре Киргизии.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Киргизия
Эти деньги были предназначены на оплату строительства шести школ и детских садов.
В надзорном ведомстве отмечают, что чиновники отдали деньги подрядчикам, даже несмотря на то, что те не выполнили либо не завершили строительные работы на этих соцобъектах.
В отношении провинившихся сотрудников управления капстроительства возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением».