Бишкек, 15 сентября, 2021, 20:03 — ИА Регнум. Руководство Баткенского областного управления капитального строительства незаконно перечислило частным лицам 38,1 млн сомов (около 33 млн рублей). Об этом сообщили в генеральной прокуратуре Киргизии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Эти деньги были предназначены на оплату строительства шести школ и детских садов.

В надзорном ведомстве отмечают, что чиновники отдали деньги подрядчикам, даже несмотря на то, что те не выполнили либо не завершили строительные работы на этих соцобъектах.

В отношении провинившихся сотрудников управления капстроительства возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением».