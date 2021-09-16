Нижний Новгород, 16 сентября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Хакеры взломали образовательный портал и похитили персональные данные нижегородских детей и их родителей. В сеть оказалась слита информация 48 тысяч человек. Реакция социальных сетей на инцидент оказалось неоднозначной: часть родителей боится, что информация о детях попадет в руки педофилов, некоторые призывают «не разводить панику на пустом месте».

Twimg.com Хакер

В открытом доступе оказались данные пользователей, зарегистрированных на сайте «Р52.навигатор.дети» — фамилии, имена, даты рождения, контакты, СНИЛС части нижегородцев, пользующихся услугами «Навигатора дополнительного образования Нижегородской области».

«Утечки данных детей происходят периодически, в основном с неправильно настроенных сайтов образовательных учреждений, но обычно это меньше 1 тысячи записей, так что [этот] инцидент можно назвать крупным», — цитирует основателя сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашота Оганесяна одно из российских СМИ.

Пользователи социальных сетей разделились на два лагеря. Некоторые родители возмутились тому, что их заставляли регистрироваться на сайте и при этом не позаботились о защите данных. Некоторые отреагировали очень спокойно.

«Зато с каким рвением и упорством чиновники достигали показателей наибольшей регистрации в «Навигаторе». Учителя давили на жалость, плакались, что их премий будут лишать, они должны отчитаться перед директором о 100% регистрации, в школьные кружки не записывали без навигатора. Как нахваливали: как удобно и безопасно! Но опять, видимо, вмешалось провидение, и что-то пошло не так…» — написал пользователь «Родительское сообщество Балахны».

«Нам тоже школа пишет, что для того, чтобы ваш ребенок мог заниматься в этих кружках, необходимо подать заявку через «Навигатор» до 10.09.2021 . Иначе мы не сможем с ним заниматься, даже если он потом очень захочет присоединиться к занятию через месяц или полгода. Поэтому это надо сделать сразу. Заявки принимаются только сейчас на весь этот год. Если ваш ребенок записан на продлёнку, обязательно запишите его и на эти занятия, чтобы не получилось, что все занимаются, а он не может, потому что не была подана заявка. И все мамаши записываются, даже не задумываясь», — возмутилась Марина Авсеенко.

«Мы теперь без этого навигатора детей в кружки спокойно записать не можем. Сайт этот сырой, в августе несколько дней потратили, чтобы к своему педагогу в кружок попасть. А теперь ещё и подарочек преподнесли с неизвестными последствиями», — высказалась Лена Золотова.

Некоторые родители рассказали о том, как они отказались от пользования услугами сервиса.

«Сейчас меня в школе очень настойчиво убеждали получить сертификат дополнительного образования, зарегистрировать ребёнка в «Навигаторе». Сказали, что если сами не можете зарегистрироваться — подойдите со свидетельством о рождении и паспортом, вас зарегистрируют. Говорю: «Я не хочу». В ответ: «Вот, нас обязывают». Отвечаю: «Я не крепостная, чтобы меня заставляли». И рассказала об утечке данных в Нижегородской области. Не знаю, чего будет. Пока отстали», — поделилась Евгения Костенкова.

Другие пользователи сервиса не видят в утечке данных никакой опасности.

«Не понимаю паники. Я в «Навигаторе» забила только имя и дату рождения. Блин, эти данные везде, и кому надо и не такие данные добудут. А то, что это упрощает жизнь нашу бешеную, это несомненно. Ведь подписывая согласие на обработку данных, например, в поликлинике, я лишь соглашаюсь с тем, что, например, в случае экстренной ситуации, попав в больницу, врач может увидеть анамнез в медицинской карте, получить номер полиса ОМС, даже если его нет. Я внимательно читала это согласие, не увидела ничего криминального», — написала Валентина Долгова.

«Я тоже не понимаю, раскройте тему опасности утечки. Все сейчас охают, что за ними следят. Но послушайте, вы сами всё выкладываете: что ели, куда ходили, как зовут детей, их фото, где учатся, кто друзья, дни рождения и т.д. От этого больше вреда», — предположила Мария Копылова.

Некоторые пользователи обращают внимание на техническую сторону вопроса и видят в этом инциденте проблему всей системы защиты данных пользователей.

«Как обычно с государственными сайтами, попилили бабло, сделали ***** и спустили приказ всем использовать», — предположил пользователь под именем «Бойчик».

»Знали бы вы, какой ужас происходит в конторах, выигрывающих тендеры на разработку. Ад горит в аду. Девам не до фиксов: либо обморочно пилится новый апдейт, ударивший в голову менеджерам, либо деньги попилены, и никому уже нет дела до поддержки, пока новый транш просить не нужно», — написал Denis Nest.

«Торговля базами данных — хорошо разработанный и не случайно поддержанный законами способ получения баснословной нормы прибыли. Очевидно, что в законах нет действенных способов защиты от утечки персональных данных», — высказалась Ольга Безносова.

Часть пользователей опасаются за безопасность детей.

«Зачем такое выкладывать? Педофилы/нелюди не спят ведь», — посетовал пользователь R.S.

«Судя по свежим новостям, педофилы просто подходят и конфетку предлагают (что до сих пор, сколько бы ни говорили родители детям, работает), а не дампы изучают», — предположил Дмитрий.