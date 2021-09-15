Москва, 15 сентября 2021, 19:40 — REGNUM Президент России Владимир Путин правильно делает, что напоминает Западу о роли советского народа в победе над нацизмом, заявил 15 сентября американский режиссер Оливер Стоун в интервью «России 24».
Признавшись, что не так уж хорошо знает Россию, режиссёр сказал что знает другое — что «русские прошли через Вторую мировую войну и многие из них были в этой войне убиты».
Режиссёр назвал победу СССР над нацистской Германией главным событием ХХ столетия, а затем добавил:
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