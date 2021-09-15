Москва, , 19:40 — REGNUM Президент России Владимир Путин правильно делает, что напоминает Западу о роли советского народа в победе над нацизмом, заявил 15 сентября американский режиссер Оливер Стоун в интервью «России 24».

Знамя Победы над Рейхстагом © Евгений Халдей

Признавшись, что не так уж хорошо знает Россию, режиссёр сказал что знает другое — что «русские прошли через Вторую мировую войну и многие из них были в этой войне убиты».

Оливер Стоун «Они спасли очень много жизней американцев и европейцев. Если бы не русские, им бы пришлось нести огромные потери. Именно русские уничтожили нацистскую армию, которая была главным чудовищем ХХ века».

Режиссёр назвал победу СССР над нацистской Германией главным событием ХХ столетия, а затем добавил:

«И Путин правильно заявляет, что именно русские расправились с врагом. Именно они уничтожили большую часть войск противника, которые располагались в Восточной Европе. И об этом нельзя забывать. А после союзники относились к ним не должным образом».

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