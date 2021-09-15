Кишинёв, 15 сентября, 2021, 19:08 — ИА Регнум. 15 сентября в Тирасполе на стадионе «Шериф» молдавский футбольный клуб «Шериф» в матче первого тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 сыграет с донецким «Шахтером». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

На матч назначена немецкая бригада арбитров во главе с Денизем Айтекином. Ассистенты главного судьи — Кристиан Диц и Штефан Лупп.

Стартовые составы команд:

«Шериф»: Йоргос Атанасиадис, Данило Арболеда, Фернандо Костанца, Криштиано, Густаво Дуланто, Адама Траоре, Франк Кастаньеда, Эдмунд Аддо, Димитрис Коловос, Себастьян Тилль, Джасур Яхшибаев.

«Шахтер»: Андрей Пятов, Додо, Марлос, Исмаили, Николай Матвиенко, Майкон, Маркос Антонио, Тете, Педро Виктор, Фернандо, Лассина Траоре.

Соперниками «Шахтера» в группе D Лиги Чемпионов, помимо «Шерифа», станут мадридский «Реал» и миланский «Интер».