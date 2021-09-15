Санкт-Петербург, 15 сентября, 2021, 18:30 — ИА Регнум. Из резервного фонда Ленинградской области выделено 96,6 млн рублей на приобретение концентраторов кислорода, газификаторов и модернизацию систем кислородоснабжения 13 областных стационаров. Об этом 15 сентября сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти.

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В частности, дополнительное кислородное оборудование поступит в Бокситогорскую, Всеволожскую, Волховскую, Приозерскую, Рощинскую, Сланцевскую, Ломоносовскую, Лужскую, Кингисеппскую, Кировскую, Тихвинскую, Токсовскую и Тосненскую больницы.

«Потребность в медицинском кислороде есть всегда, независимо от того, на пике волна заболеваемостью коронавирусом, или нет. Оборудование при интенсивном использовании также нуждается в обновлении и модернизации. Наша задача ― сформировать запас кислорода и следить за состоянием оборудования», ― пояснил председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин.

Оборудование будет закуплено до 1 ноября 2021 года.