Москва, 15 сентября, 2021, 18:17 — ИА Регнум. Киев последовательно прилагает все усилия для усугубления кризиса в процессе урегулирования. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 сентября, об этом заявил полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов журналистам.

Kremlin.ru Борис Грызлов

«Подчеркну, что позиция Киева только усиливает пропасть между Украиной и Донбассом, порождая взаимное недоверие. Цена такого поведения — благополучие и жизни людей по обе стороны линии соприкосновения. Киев последовательно прилагает все усилия для усугубления кризиса в процессе урегулирования», — заявил Грызлов.

В ходе заседания контактной группы представители Донбасса вновь предложили киевской делегации приступить к согласованию проекта «дорожной карты» по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями. Обмен мнениями показал, что украинская сторона, как и ранее, продолжает скрывать от Донецка и Луганска свою позицию по политическому урегулированию, сказал полпред.

«Участники контактной группы фиксируют, что договоренности о прекращении огня киевской стороной не соблюдаются. Вооруженные силы Украины продолжают обстрел населенных пунктов, разрушая инфраструктуру Донбасса. Есть новые пострадавшие среди гражданского населения, в том числе дети», — заявил Грызлов.

Вооруженные силы Украины продолжают обстрел населенных пунктов, разрушая инфраструктуру Донбасса, указал он.

«Представители Украины продолжают игнорировать призывы Донбасса к скорейшему согласованию и запуску координационного механизма прямого взаимодействия по верификации и предотвращению нарушений перемирия», — сказал Грызлов.

Кроме того, продолжил он, представители Киева в очередной раз отказались работать с Донбассом над гуманитарными вопросами, вместо этого пытаясь диктовать состав делегаций Донецка и Луганска. Таким образом, полностью остановлен диалог по освобождению удерживаемых лиц и открытию КПВВ на линии соприкосновения, отметил Грызлов.