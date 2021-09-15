Москва, 15 сентября, 2021, 18:15 — ИА Регнум. Сегодня, 15 сентября, состоялось очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на Украине, Киев отказался вернуться к работе в столице Белоруссии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 сентября, об этом заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов.

Kremlin.ru Борис Грызлов

«Мы поддерживаем стремление участников переговоров, нацеленное на возвращение в очный формат. Киев категорически отказался вернуться к работе в Минске. До пандемии Минск соответствовал требованиям по обеспечению полноценного участия всех сторон Минского формата, в особенности Украины и ОРДЛО», — отметил Грызлов.

Важно сформулировать конкретные предложения по разрешению этой ситуации, подчеркнул он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, из-за пандемии коронавируса заседания группы проводились в режиме видеоконференцсвязи.