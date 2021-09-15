Пхеньян, , 18:11 — REGNUM Запуски баллистических ракет и испытания новых ракетных систем Северной Кореи являются нормальной деятельностью по развитию обороноспособности страны, заявила 15 сентября сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и замруководителя отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон.

Флаг КНДР Kok Leng Yeo

Об этом 15 сентября сообщило Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) Северной Кореи.

При этом она выразила сожаление о том, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин называет эти мероприятия КНДР провокациями.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 15 сентября КНДР запустила две ракеты в сторону Японского моря. В тот же день Южная Корея провела запуск баллистической ракеты с борта подводной лодки.

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