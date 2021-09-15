Санкт-Петербург, 15 сентября, 2021, 18:11 — ИА Регнум. Учащиеся учебных заведений общего образования Санкт-Петербурга в первый из трех дней голосования на выборах 2021 года продолжат обучение, но за пределами школ, сообщила 15 сентября вице-губернатор Северной столицы Ирина Потехина.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Экскурсия

По ее словам, в расписании каждой школы обязательно есть мероприятия, которые проводятся в рамках внеурочной работы. В пятницу 17 сентября, когда в зданиях большинства школ города начнётся избирательный процесс, дети проведут учебный день за пределами своих классов.

«В этот день город подготовил для ребят, у которых запланированы внеклассные мероприятия, насыщенную программу», — заметила чиновница.

Так, для старшеклассников откроется «ПрофСтарт» — большой проект по профессиональному самоопределению и карьерному проектированию. Будущие выпускники поедут в вузы и на предприятия, где они смогут познакомиться с современными профессиями. Для школьников средних классов запланированы автобусные экскурсии по городу, они сходят в музеи, на выставки, в кино, посмотрят спектакли в театрах и жизнь за кулисами.

«Отдельная программа разработана для самых маленьких — школьников 1−5 классов. Их маршруты не будут удаленными — но от этого они не станут менее увлекательными. Своё знакомство с городом и его достопримечательностями малыши проведут в библиотечных залах, в кружках робототехники, на детских театральных праздниках», — подытожила Ирина Потехина.

Напомним, с 17 сентября в течение трех дней в Санкт‑Петербурге будут проходить выборы депутатов Государственной Думы VIII созыва и Законодательного Собрания Санкт‑Петербурга VII созыва. Голосование завершится в Единый день голосования 19 сентября.