Вашингтон, 15 сентября, 2021, 17:58 — ИА Регнум. Государственный департамент Соединенных Штатов осуждает новые ракетные запуски, произведенные с территории КНДР, сообщает 15 сентября агентство РИА Новости, цитируя представителя ведомства.

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«Соединенные Штаты осуждают ракетный запуск КНДР. Он является нарушением ряда резолюций Совета Безопасности ООН и представляет угрозу для соседей КНДР и мирового сообщества», — приводит РИА Новости слова неназванного американского дипломата.

«Наша приверженность защите Республики Корея и Японии остается незыблемой», — отметил представитель Госдепа.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 15 сентября КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет, которые прошли на высоте от 60 до 100 км и упали в Японском море, пролетев порядка 800 км.

Стоит отметить, что в тот же день Южная Корея провела испытания баллистических ракет для подводных лодок.