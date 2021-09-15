Душанбе, 15 сентября, 2021, 17:35 — ИА Регнум. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился в Душанбе с главой МИД России Сергееем Лавровым и российским министром обороны Сергеем Шойгу, сообщает 15 сентября пресс-служба президента Таджикистана.

Oleg Gant Таджикистан

Особое внимание было уделено ситуации в Афганистане и на таджикско-афганской границе.

«В ходе беседы предметом особого внимания сторон стала текущая военно-политическая ситуация в Афганистане. При этом состоялся обмен мнениями по ситуации на таджикско-афганской границе, и было сочтено необходимым продолжить контакты на различных уровнях для предотвращения угроз и опасностей, а также укрепление охраны границ», — сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

Стоит отметить, что основная часть встречи продолжается в закрытом режиме