Улан-Батор, 15 сентября, 2021, 17:28 — ИА Регнум. Власти Монголии хотят активизировать дополнительную вакцинацию населения. В стране начали снижаться темпы прироста случаев COVID-19. По данным Министерства здравоохранения, за минувшие сутки выявили 2737 случаев заражения коронавирусом, за сутки умерли 10 пациентов в возрасте от 21−80 лет. Таким образом количество умерших за всё время пандемии в стране достигло 1114.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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На заседании правительства от 15 сентября министр здравоохранения Сэрээжавын Энхболд представил меры, принимаемые с целью борьбы с коронавирусной инфекцией.

«Мы не должны проводить общественные мероприятия, праздники и банкеты. С увеличением случаев заражения резко увеличивается нагрузка на систему здравоохранения, заканчиваются койки для больных с COVID», — заявил министр здравоохранения.

Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ поручил министру здравоохранения и мэру города Улан-Батора увеличить количество коек в больницах, а также количество пунктов вакцинации, чтобы активизировать дополнительную вакцинацию.

Напомним, в Монголии с 25 августа началась дополнительная вакцинация. В первую очередь бустерную дозу получили медицинские работники, преподаватели и другие люди, которые работают в команде по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С 13 сентября в Монголии начали вводить третью дозу всем гражданам старше 18 лет. Люди смогут получить бустерную дозу если после получения второй дозы вакцины прошло 3 месяца. К 15 сентября третью дозу получили более 212 тысяч человек.