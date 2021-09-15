Санкт-Петербург, 15 сентября, 2021, 17:14 — ИА Регнум. Финляндская авиакомпания Finnair значительно увеличивает число рейсов из Хельсинки в Санкт-Петербург и обратно, возобновленных в феврале 2021 года. Однако пока строгие эпидемические ограничения для российских пассажиров при въезде в Финляндию сохраняются, и туристический обмен между двумя странами фактически закрыт.

Andrew Thomas Самолёт Finnair

Как сообщили в авиакомпании, с 15 сентября будет выполняться два рейса каждый день, а с 3 октября добавится еще по одному рейсу два раза в неделю, и число еженедельных рейсов между Петербургом и Хельсинки вырастет до 16-ти.

По словам гендиректора Finnair Топи Маннера, решение об увеличении частоты рейсов вызвано высоким спросом на рейсы Finnair из Санкт-Петербурга. Многие российские пассажиры используют аэропорт Хельсинки-Вантаа в качестве транзитного хаба для полётов в другие страны мира.

«Несмотря на эпидемические ограничения для российских туристов, спрос на билеты по этому маршруту растет, именно поэтому мы вводим дополнительные рейсы», — отметил Топи Маннер.

Авиакомпания обращает внимание, что на борт допускаются пассажиры в соответствии с требованиями Финляндии и страны назначения при транзите через Хельсинки.

Напомним, с 1 октября Финляндия расширит прием визовых заявлений в России: их начнут принимать от тех, кто хочет въехать в эту страну с деловой целью, а также от всех заявителей, у которых есть многократная шенгенская виза с истекшим сроком действия, ранее выданная Финляндией на срок не менее двух лет.