Берлин, 15 сентября, 2021, 16:50 — ИА Регнум. О DDoS-атаке на сервер председателя ЦИК Германии Георга Тиля сообщает 15 сентября Business Insider.

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По данным правительственных источников Германии, хакерское вмешательство было зафиксировано в конце прошлого месяца и на время парализовало работу ЦИК.

В настоящее время в ЦИК изучают эту проблему, её последствия и меры противодействия возможным вмешательствам. Инцидент произошёл за месяц до парламентских выборов в Германии 26 сентября.