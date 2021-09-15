Белград, 15 сентября, 2021, 17:42 — ИА Регнум. За последние сутки в Сербии от последствий COVID-19 умерли 32 пациента, коронавирусом заразились более 7600 человек. Такие данные 15 сентября опубликовал Институт общественного здоровья Сербии на своем официальном сайте.

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В настоящее время от COVID-19 в сербских больницах лечится более 3600 человек, из них 167 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Напомним, что максимальное число новых случаев заражения коронавирусом в Сербии (7999) было подтверждено 1 декабря 2020 года.