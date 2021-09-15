Бишкек, 15 сентября, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Правительство Киргизии намерено предложить ОАО «Гарантийный фонд» начать внедрять исламские принципы финансирования. Об этом заявил министр экономики и финансов Акылбек Жапаров, выступая на международной конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Ислам

«Фонд создавался для того, чтобы развивать бизнес и доводить его до такого уровня, когда предприниматели не будут нуждаться в финансовых ресурсах и залогах», — подчеркнул он.

Также высокопоставленный чиновник отметил, что власти республики намерены увеличить капитал «Гарантийного фонда» с нынешних 4 млрд 152 млн сомов (3 млрд 560 млн рублей) до 6 млрд сомов (5 млрд 145 млн рублей).