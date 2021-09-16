Москва, 16 сентября, 2021, 17:24 — ИА Регнум. 21 сентября в 13:00 в пресс-центре REGNUM состоится тридцать второе заседание Экспертного клуба «Регион».

Иван Шилов ИА REGNUM «Выборы-2021: итоги, интриги, региональные особенности»

Тема заседания: «Выборы-2021: итоги, интриги, региональные особенности»

Конфигурация избранной Госдумы: в чём новизна? Интриги кампании: в чём заключались, как разрешились? Содержательное послание партий, агитация, дебаты: что дало эффект? Партии в регионах: технологии, методы, ресурсы. Кто и в каких субъектах провёл кампанию удачно? «Сшивка» думских, губернаторских и других выборов: где, кому и почему она удалась? Уровень политической конкуренции в одномандатных округах: насколько высок?

Экспертный клуб «Регион» — ведущая дискуссионная площадка, на которой ежемесячно обсуждаются важнейшие проблемы российских регионов и региональной политики. Клуб создан в январе 2016 года Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии».

Постоянными участниками заседаний Экспертного клуба «Регион» являются Евгений Сучков, Игорь Минтусов, Дмитрий Орлов, Дмитрий Журавлев, Ростислав Туровский, Григорий Казанков, Андрей Максимов, Глеб Кузнецов, Алексей Куртов, Владимир Климанов, Юрий Загребной, Максим Жаров, Павел Данилин, Сергей Поляков и другие известные политологи, политтехнологи и эксперты.

На YouTube-каналеИА REGNUM будет доступна онлайн-трансляция мероприятия.

Начало мероприятия: в 13:00, регистрация участников с 12:30.

Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6 этаж).

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