Минздрав Ирана одобрил российскую вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт»
Тегеран, 15 сентября, 2021, 16:22 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Ирана официально одобрило применение в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», сообщает 15 сентября Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
tasnimnews.com
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«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» Министерством здравоохранения Исламской Республики Иран», — указано в сообщении.
Напомним, вакцина против коронавируса «Спутник Лайт» в отличие от вакцины «Спутник V» является однокомпонентной.
Двухкомпонентная вакцина «Спутник V» была одобрена правительством Ирана в январе 2021 года.