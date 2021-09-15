Тегеран, 15 сентября, 2021, 16:22 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Ирана официально одобрило применение в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», сообщает 15 сентября Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

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«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» Министерством здравоохранения Исламской Республики Иран», — указано в сообщении.

Напомним, вакцина против коронавируса «Спутник Лайт» в отличие от вакцины «Спутник V» является однокомпонентной.

Двухкомпонентная вакцина «Спутник V» была одобрена правительством Ирана в январе 2021 года.