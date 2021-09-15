Белгород, 15 сентября, 2021, 16:30 — ИА Регнум. Стоимость неучтенной электрической энергии в размере более 90 тысяч рублей взыщут с жителя Белгородской области. Мужчина официально подключил гараж, в котором оборудована баня, через счётчик и провёл ещё одну незаконную линию на крышу, сообщили ИА REGNUM 15 сентября в пресс-службе областного суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Счётчик

Факт самовольного подключения к электросетям выявили сотрудники Белгородэнерго и обратились в районный суд. По их расчётам, собственник гаража с июня по декабрь 2020 года потребил энергии более чем на 91 тысячу рублей. Ответчик настаивал, что гараж подключён по правилам через прибор учёта, по которому он и оплачивает счета.

Однако в суде нашёл подтверждение тот факт, что гараж, в котором размещалась баня, был также подключён кабелем от подстанции через крышу, причём без счётчика.

Районный суд взыскал с белгородца требуемую истцом сумму и государственную пошлину. Собственник гаража подал апелляционную жалобу, но Белгородский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.