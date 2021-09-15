Новосибирск, 15 сентября, 2021, 16:14 — ИА Регнум. В Новосибирске 16 сентября ночью ожидается временами небольшой дождь, ветер юго-западный 4−9 м/с, температура воздуха +8…+10 °C. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

7dach.ru Похолодание

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Завтра днём, 16 сентября, на территории региона потеплеет до +23 °C, а в пятницу, 17 сентября, до +25 °C. Однако в субботу, 18 сентября, в регион придёт похолодание: ночью — +5…+10 °C, днём — +11…+16 °C местами +5… +10 °C.

Отметим, что сегодня, 15 сентября, на территории региона шли небольшие, местами умеренные дожди. Температура утром в Новосибирске составила +7°C, к вечеру потеплело до +21°C.