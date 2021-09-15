Стокгольм, 15 сентября, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Дебаты в риксдаге с участием лидеров парламентских партий Швеции прошли в особой атмосфере — в последний раз премьер-министр Стефан Лёвен принял участие в нелегком разговоре в преддверии своей отставке в ноябре. Об этом 15 сентября сообщил новостной портал Omni.

(сс) sbamueller Риксдаг

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Как отметил политический репортер газеты Sydvenskan Олле Леннеус в своей статье, сегодняшние дебаты с лидерами партии были предупреждением о начале крайне конфронтационной предвыборной кампании. Журналист подчеркнул, что политики отнюдь не избегали резких выражений в отношении друг друга.

Лидеры правых партий в ходе дебатов заявили, что Лёвен своими политическими соглашениями манипулирует волей народа, в то время как сам премьер-министр отметил, что «Умеренные» и «Христианские демократы» поставили на карту демократические устои Швеции, сотрудничая со «Шведскими демократами».