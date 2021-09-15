Киев, , 16:12 — REGNUM Правительство Украины на заседании 15 сентября одобрило стратегию информационной безопасности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно информации пресс-службы правительства, документ включает меры противодействия «дезинформации, манипуляции и откровенной лжи со стороны «государства-агрессора», а также предусматривает борьбу с низким уровнем медиаграмотности украинцев.

Стратегия предусматривает, что до 2025 года на Украине должно быть сформировано и защищено информационное пространство.

Нынешнее утверждение документа не окончательное, далее стратегию еще будет рассматривать Совнацбез Украины. Окончательно документ должен утвердить президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, что при министерстве культуры и информационной политики Украины в настоящий момент действует Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Именно усилиями этого центра в июне была выпущена брошюра для граждан «В случае чрезвычайной ситуации или войны».