23 июня 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили новость о том, что центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при министерстве культуры Украины разработал брошюру «В случае чрезвычайной ситуации или войны».

Мирослава Романенко, , 21:21 — REGNUM Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при министерстве культуры Украины разработал брошюру «В случае чрезвычайной ситуации или войны». В ней опубликованы практические советы на случай военных действий со стороны Российской Федерации, сообщает 23 июня издание «Страна.ua».

Война на Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"Мы напечатаем около 100 тысяч экземпляров и, в первую очередь, мы будем ее распространять в южных и восточных областях Украины. В этой брошюре мы не говорим о какой-то абстрактной угрозе, мы четко называем агрессора — агрессором, Россию — «оккупантом», — заявила главы центра Любовь Цыбульская.

Цыбульская также отметила, что наибольшей ценностью брошюры является то, что в ней имеются советы о том, «как вести себя и в информационном поле».

Новость в социальной сети Facebook обсудили на странице издания «Страна.ua», а также на странице депутата украинского парламента Вадима Рабиновича. Также новость обсудили читатели телеграм-канала «Запрещенная Украина». Некоторые комментирующие отметили, что таким образом тратятся деньги налогоплательщиков, а судьба части из выделенных средств при этом останется неизвестной. Люди также отметили, что подобными брошюрами нагнетается обстановка, а на фоне постоянной пропаганды о том, что Украина якобы воюет с Россией уже семь лет, эту брошюру восприняли с иронией.

Максимов Пропагандистская листовка УНР, 1918

«Лучше на западе [Украины раздайте]», — порекомендовал Артур О.

«В Минобороны раздайте», — призвала Elena M.

«Желательно на газетой бумаге. Очень бывает кстати в хозяйстве», — шутит Александра М.

«Сто тысяч, — это ни о чем. Даешь сто миллионов, чтоб у каждого жителя Украины были инструкции на трех языках. Да и денег можно будет напилить побольше», — отметил Евгений Ф.

«Это было бы актуально в 2014 году, а сейчас с конца 2014 [года] никто не занимается бомбоубежищами. Значит, серьезной заварухи не будет или вообще не будет», — считает Vadym D.

«Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при минкульте бабки пилит», — считает Сергей Д.

«Совет по выбору букетов для встречи российских войск?» — иронизирует читатель под псевдонимом Чиполлино Из Бергамо.

«Интересно, ошибок будет столько же, как и в учебниках?» — спросил Владимир Я.

«А почему только на юго-востоке, а не по всей Украине раздадут? И себе побольше пусть оставят», — призвала Наталья М.

«Лучше бы выпустили брошюры с советами, как отбиваться от оплаты за жилищно-коммунальные услуги!» — пишет Татьяна К.

«Минкульт озаботился, чтоб встретили культурно вежливых людей?» — спрашивает Stan S.

«Там написано: берите цветы и встречайте освободителей», — шутит Виктор Владимирович.

«Вообще н* не понимаю. Мы ж уже восьмой год с ними «воюем», есть ветераны «украино-российской войны», а тут на тебе: «На случай войны с Россией», — написал Ruslan S.

«Нагнетают обстановку, денег от п* хотят», — добавила Татьяна Геннадьевна.

«На случай чего? А семь лет это что? Ах да. Это оно, но не совсем…» — отреагировал Виктор Б.

«Так говорили же, что Путин уже «напал», — пишет Марина.

«В 2014 году на эту х* еще повелся кто, а через 7 лет уже ясно, что ВВП (Владимиру Владимировичу Путину — М. Р.) и нападать не надо, — сами все развалим, продадим, и сдадимся», — отметила Ирина.

«Плевать. Мне осточертела Украина за 30 лет. Если Путин нападет и снова будет СССР 2.0, я не против», — добавил Александр Aectann.

Отсюда не уйти живым. Листовка. 1942

«А мне кажется, это лучше раздать в Западенции (на западной Украине — М. Р.)», — считает Андрей Ш.

«Да вы что? Они тут же обгадятся», — ответил Андрею Ш. Евгений Р.

«Первое и последнее правило, — переходить границу с Россией. Как делали уже не раз, спасаясь, уходя из котлов», — отметил Павел В.

«Нагнетание ненависти», — резюмировала Милен Фин.

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