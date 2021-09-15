Стокгольм, 15 сентября, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Поездка в Лондон, поднос для пиццы и книга о сосисках и колбаса являются одними из некоторых из прощальных подарков, которые премьер-министр Швеции Стефан Лёвен получил, когда его поблагодарили за работу во время дебатов с лидерами парламентских партий. Об этом 15 сентября сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Frankie Fouganthin Стефан Лёвен

От лидера «Центристов» АнниЛёф премьер-министр получил поднос для пиццы, потому что его коллега знала, что один из его лайфхаков — покупать полусырую пиццу, которую он потом готовит дома.

Лидер «Шведских демократов» Джимми Окессон подарил Стефану Лёвену книгу о сосисках и «очень острую» колбасу.

«Не стоит воспринимать это как угрозу, название придумал не я. Это просто уникальное кулинарная вещь», — пошутил Окессон.

«Ну, если эта колбаса кажется слишком острой для Окессона, я ее слопаю», — пошутил в ответ Лёвен.

От лидера оппозиции Ульфа Кристерссона Лёвен получил поездку на двоих с супругой в Лондон.