Стокгольм, 15 сентября, 2021, 16:21 — ИА Регнум. 73,2% населения Швеции старше 16 лет полностью вакцинированы от COVID-19. Об этом сообщила в ходе пресс-конференции министр здравоохранения и социальных дел Лена Халлегрен, отметив, что правительство страны на этом не остановится и выделит дополнительные средства на иммунизацию граждан, передает новостная служба SVT Nyheter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Швеции

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«Я хочу поблагодарить всех, кто решил поставить себе прививку», — начала свое выступление Халлегрен.

Всех, кто еще этого не сделал, министр призвала не медлить.

«Теперь необходимо сосредоточить работу по вакцинации на тех людях и группах, которые еще не были привиты. Есть только один путь вперед: все, кто может сделать прививку, должны это сделать. Правительство выделяет еще 40 миллионов шведских крон на усиление работы по этому направлению», — заявила Халлегрен.