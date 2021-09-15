Москва, 15 сентября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Сегодня, 15 сентября, по состоянию на 15:20 по мск котировки нефти марки Brent взлетают на 1,33%, превышая $74,58 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«Вышедшие накануне предварительные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США от Американского института нефти показали существенно большее, чем ожидалось и чем наблюдалось неделей ранее сокращение запасов.

Сегодня инвесторы ждут окончательных данных от минэнерго США, которые могут поддержать «бычьи» ожидания. На смену урагану «Ида» пришел тропический шторм «Николас», добыча в Мексиканском заливе всё никак не восстанавливается, что побуждает ожидать дальнейшего роста дефицита нефти.

Кроме того, инфляция в США за август оказалась ниже прогнозов, что говорит в пользу сохранения ФРС политики дешевых денег и повышает интерес к сырью.

На этом фоне даже слабая производственная и деловая статистика из Китая, нагнавшая сегодня тоску на азиатских инвесторов, не смогла испортить покупателям нефти настроения.

Сегодня вполне возможна попытка взятия рубежа $75 за баррель, после чего, возможно, можно будет увидеть некоторый откат на фиксации прибыли», — считает эксперт.

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