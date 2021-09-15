Улан-Батор, 15 сентября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. В Монголии от коронавируса скончались два бобра. Как заявили 15 сентября в главном управлении ветеринарных служб страны, это первые летальные случаи от последствий COVID-19 в республике среди животных, пишет агентство «Синьхуа».

LASZLO ILYES Канадский бобер

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»Два бобра при загадочных обстоятельствах умерли в нашей стране в прошлом месяце, и результаты лабораторных анализов показали, что причиной смертей стал COVID-19», — заявил изданию эксперт ведомства Адиясурен Тувшинбаяр.

По данным Национального центра зоонозных заболеваний страны (NCZD), погибшие животные содержались в центре по разведению бобров при департаменте охраны окружающей среды столицы Улан-Батора, тесты ещё семи бобров центра дали положительный результат на вирус.

Вероятно, что они могли заразиться от владельцев бобровых ранчо.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2 среди диких белохвостых оленей были зафиксированы в американском штате Огайо. Отмечается, что коронавирусная инфекция у этих животных выявлена впервые не только в Соединённых Штатах, но и в мире.